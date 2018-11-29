Зюзин — о «Салавате»: Цулыгин плывёт в одиночку — три финна отбывают номер

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал выступление уфимского клуба в регулярном сезоне КХЛ.

«Мои субъективные оценки вызывали в хоккейном Башкортостане приличный резонанс, поэтому в этом сезоне от общения с прессой воздерживался — хотелось верить в «Салават» и просто за него болеть. Увы, поводов для радости у башкирских болельщиков пока немного. К сожалению, мы занимаем своё место. Надо признать, что оно отражает тот уровень менеджмента, который у нас есть, и ту работу по организации игры команды, которая проводится. Причём, если учесть щадящую «предсезонку», которая была у «Салавата» этим летом, дальше лучше не будет.

Прежде всего надо говорить о менеджменте, традиции которого у «Салавата» очень серьезные. Тот же Олег Гросс в своё время построил чемпионскую команду, были в Уфе и другие авторитетные профессионалы. Сейчас, к сожалению, больших имён у нас нет, остались те люди, которые при нашем тренерском штабе находились на вторых-третьих ролях. Отсюда, кстати, и очень спорная летняя селекция, и последние обмены для галочки. А, например, вратарь Кареев, за которого Новокузнецку в своё время заплатили 80 миллионов, сидит в глухом запасе, хотя в его случае как раз напрашивается выгодный для Уфы обмен.

Работа Цулыгина? На мой взгляд, в свой дебютный сезон главный тренер по большому счёту плывёт в одиночку, а, например, три финна, которые остались в наследство от Вестерлунда, спокойно дорабатывают свои контракты, по сути, отбывают номер. Вот это плавание по волнам, бесхарактерность отражаются на игре команды — она начинает делиться на белую и чёрную кость, на группировки. Понимаю, насколько Коле тяжело», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.