Лукоянов: Зарипов не остановится на рекорде, будет продолжать играть

Нападающий «Ак Барса Артём Лукоянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (5:1) прокомментировал достижение партнёра по команде Даниса Зарипова. 37-летний нападающий установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных матчей — теперь на его счету 1164 игры.

«Матч получился хороший: много шайб, комбинаций. В принципе, сегодня всё получилось, всё, что хотели. Нормально, хорошо сыграли, забили. Болельщики, наверное, порадовались.

Что касается достижения Зарипова, пока не поздравлял. Позже это сделаю. Жалко, конечно, что он не забил, очень сильно он активничал. Молодец, хорошо, что здоровье позволяет ему играть на таком уровне. Думаю, он на этом не остановится, будет продолжать играть», — цитирует Лукоянова официальный сайт казанского клуба.