Сидни Кросби догнал Евгения Малкина по хет-трикам за «Питтсбург»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз» — 6:3.

Зачёт лучших снайперов НХЛ регулярного чемпионата сезона-2018/19

Одним из главных героев матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский форвард оформил натуральный хет-трик, причём три шайбы уложились в пятиминутный интервал. Кросби оформил 14-й хет-трик за карьеру (все в составе «Питтсбурга»). Сидни догнал одноклубника Евгения Малкина по хет-трикам за «Пингвинз», теперь они вместе делят второе место. Клубный рекорд принадлежит владельцу команды Марио Лемье (43). Статистика приведена с учётом матчей плей-офф.

31-летний Кросби за карьеру в НХЛ провёл 885 матчей, в которых отличился 424 раза и сделал 720 результативных передач при показателе полезности «+175».