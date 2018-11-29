Владимир Тарасенко вышел на 3-е место в истории «Сент-Луиса» по голам до 27 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1).

Одна из шайб команды Крэйга Беруби в активе Владимира Тарасенко. Российский нападающий вышел на третье место в истории «Сент-Луиса» по голам сред игроков, не достигших 27 лет. Воспитанник новосибирского хоккея забил 186-й гол в североамериканской лиге и обогнал Берни Федерко. Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Бретту Халлу (205), второе место занимает Брайан Саттер (197). 27 лет Тарасенко исполнится 13 декабря.

На счету Тарасенко два броска в створ и один силовой приём за 18 минут и 42 секунды, проведённых на льду (3.16 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-2» и 33% выигранных вбрасываний за 10.43 (0.44 — в меньшинстве). Никита Сошников остался на скамейке запасных.