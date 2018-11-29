«Филадельфия» отправила чемпиона мира Кэлвина Пикара на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выставил голкипера Кэлвина Пикара на драфт отказов, информирует официальный «твиттер» клуба.

В этом сезоне 26-летний вратарь одержал 5 побед в 11 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 4,01 и проценте отражённых бросков 86,3. При этом канадский вратарь однажды оставил ворота в неприкосновенности. В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) Кэлвин отразил 31 бросок.

Высшим достижением уроженца Монктона является победа в составе национальной команды на чемпионате мира 2016 года. Годом позже Кэлвин стал серебряным призёром мирового первенства. В минувшем сезоне Пикар стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба АХЛ «Торонто Марлиз».