Казионов и Степанов прошли список отказов, оставшись в минском «Динамо»

Нападающий Андрей Степанов и Денис Казионов прошли список отказов минского «Динамо» и остались в клубе, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Напомним, согласно статье 39 правового регламента КХЛ, игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.



30-летний Казионов сыграл в текущем регулярном чемпионате 26 матчей и набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-10» и 22 минутах штрафного времени.



32-летний Степанов провёл в сезоне 26 встреч, записав себе 4 (2+2) балла при показателе полезности «-4» и 10 минутах штрафа.



Напомним, ранее стало известно, что в «Динамо» приняли решение сменить капитана и его ассистентов.



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