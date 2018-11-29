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«Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счёта 0:2

«Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счёта 0:2
Хоккей / КХЛ

В Хабаровске местный «Амур» потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», игра завершилась со счётом 2:3 Б. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хабаровской команды Данил Файзуллин. Во втором периоде зрители голов не увидели, а на старте заключительного игрового отрезка соперники обменялись голами Файзуллина, оформившего дубль, и Юрия Александрова. На 54-й минуте счёт стал равным после точного броска Станислава Бочарова. Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О`Делла.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 3
1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Файзуллин (Пьянов, Горшков) – 16:19 (5x5), 2:0 – Файзуллин (Пьянов) – 49:14 (5x5), 2:1 – Александров (Йокипакка, Росен) – 50:00 (5x5), 2:2 – Бочаров (Александров, Росен) – 53:39 (5x5), 2:3 – О'Делл – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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