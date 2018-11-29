«Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счёта 0:2

В Хабаровске местный «Амур» потерпел поражение во встрече с хоккейным клубом «Сочи», игра завершилась со счётом 2:3 Б. Подопечные Сергея Зубова прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хабаровской команды Данил Файзуллин. Во втором периоде зрители голов не увидели, а на старте заключительного игрового отрезка соперники обменялись голами Файзуллина, оформившего дубль, и Юрия Александрова. На 54-й минуте счёт стал равным после точного броска Станислава Бочарова. Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О`Делла.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.