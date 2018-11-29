Мэттьюс — о дубле после травмы: почувствовал ноги только в третьем периоде

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился впечатлениями от матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3), который стал для форварда первым после серьёзной травмы.



«После первого периода я чувствовал себя ужасно. Во втором мне было не очень хорошо, но в третьем я наконец почувствовал ноги и стал нормально кататься. Но для первой игры это ожидаемо. Тяжело набрать форму, когда ты только тренируешься», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Дубли Тавареса и Мэттьюса помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»

Дублями в составе канадского клуба отметились Джон Таварес и вернувшийся после травмы Остон Мэттьюс. Ещё один гол на счету Патрика Марло. Ассистентский хет-трик оформил Митчелл Марнер. В составе «акул» отличились Тошаш Гертл, Джо Павелски и Мелькер Карлссон.