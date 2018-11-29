Якушев: с Тарасовым было совсем непросто, даже игрокам ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился мнением о работе с легендарным тренером Анатолием Тарасовым.



«Мне приходилось работать практически со всеми нашими ведущими тренерами советского, российского хоккея. Но встреча с Анатолием Владимировичем, конечно, стоит особняком. Потому что это тренер единственный в своём роде, харизматичный, непохожий на других. Думаю, не только мне, но и всем хоккеистам, которые с ним работали, было и очень интересно, но и совсем-совсем непросто. Даже для тех хоккеистов, которые играли за ЦСКА. Казалось бы, они должны уже знать его требования. И тем не менее, я думаю, им тоже было непросто, потому что каждый раз он привносил на каждую тренировку что-то новое, неожиданное.



Может быть, в какой-то степени, как казалось игрокам, не совсем интересное, но все эти упражнения со стороны Анатолия Владимировича, кажущиеся очень нужными, —для того, чтобы побеждать, для того чтобы был рост хоккеистов, для того чтобы мастерство росло с каждой тренировкой, с каждой игрой. В этом весь Тарасов – непредсказуемый, требовательный. И тем не менее он – один из выдающихся тренеров советского хоккея. Вместе с Чернышёвым, Кострюковым, Кулагиным, Бобровым они заложили ту линию, которая дала возможность сборной Советского Союза на протяжении многих лет побеждать, быть первой в мире», — цитирует Якушева официальный сайт ФХР.