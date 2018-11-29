Стали известны составы челябинского «Трактора» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало игры — в 17:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Никитин, Стоу — Щехура — Томас;
Исаев — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;
Петров — Желдаков, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Алексеев, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;
Мищенко — Козловский, Королев — Вихарев — Бутузов;
Кармашков — Дьяков, Феоктистов — Яковлев — Воронин.
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«Трактор» — «Адмирал»: стали известны составы команд