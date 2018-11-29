«Трактор» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы челябинского «Трактора» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало игры — в 17:00 мск.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Никитин, Стоу — Щехура — Томас;

Исаев — Бородкин, Кравцов — Полыгалов — Глинкин;

Петров — Желдаков, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Алексеев, Шаров — Дугин — Шолохов, Ерофеев.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Захарчук — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев;

Мищенко — Козловский, Королев — Вихарев — Бутузов;

Кармашков — Дьяков, Феоктистов — Яковлев — Воронин.



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