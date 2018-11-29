Пьянов: «Амур» проиграл из-за ошибок, моё удаление к ним относится

Нападающий хабаровского «Амура» Валентин Пьянов поделился впечатлениями от проигранной встречи с хоккейным клубом «Сочи» (2:3 Б). Хабаровский клуб по ходу матча упустил преимущество в две шайбы.



«Мы сегодня наделали много ошибок, моё удаление тоже к ним относится, плохая игра в большинстве сказалась — мы сами виноваты, что отдали игру. Игроки „Сочи“ хорошо оборонялись в меньшинстве, прессинговали, в эпизоде с моим удалением судья увидел подножку, ну, значит она была, я не стал спорить. Где-то нам, может, не повезло — рикошет, подставление, но будем стараться исправлять ситуацию, другого выхода нет», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.



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