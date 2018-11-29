«Куньлунь» взял верх над «Сибирью», у Ипа — дубль

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, это вторая подряд игра команд, вчера «Куньлунь» потерпел от новосибирского клуба поражение в буллитной серии (5:6 Б).



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Брэндона Ипа и Джордана Карон. После 40 минут игры счёт вновь был равным: по голу сумели записать в свой актив Вели-Матти Савинайнен и Данил Романцев. В третьем периоде «Куньлунь» сломил сопротивление гостей благодаря точным броскам Ипа и Виктора Бартли.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.