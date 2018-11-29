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«Куньлунь» взял верх над «Сибирью», у Ипа — дубль

«Куньлунь» взял верх над «Сибирью», у Ипа — дубль
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду оказался сильнее новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 4:2. Напомним, это вторая подряд игра команд, вчера «Куньлунь» потерпел от новосибирского клуба поражение в буллитной серии (5:6 Б).

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Брэндона Ипа и Джордана Карон. После 40 минут игры счёт вновь был равным: по голу сумели записать в свой актив Вели-Матти Савинайнен и Данил Романцев. В третьем периоде «Куньлунь» сломил сопротивление гостей благодаря точным броскам Ипа и Виктора Бартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Ип (Виклунд, Лунд) – 04:56 (5x5), 1:1 – Карон (Принс, Пельтола) – 11:58 (5x4), 2:1 – Савинайнен (Фонтейн, Сундстрём) – 36:07 (5x4), 2:2 – Романцев (Демидов, Первушин) – 38:22 (5x5), 3:2 – Ип (Латта, Мертл) – 47:00 (5x5), 4:2 – Бартли – 59:22 (en)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами прошедшей встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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