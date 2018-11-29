В 2020 году в Антарктиде пройдёт хоккейный турнир

В 2020 году планируется провести хоккейный турнир в Антарктиде, который получил название Кубок Лазарева.



Ожидается, что в Кубке Лазарева участие примут восемь арктических стран (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США). Также готовы сыграть Аргентина и Чили.



При формировании российской команды организаторы будут ориентироваться на Лигу легенд и Ночную хоккейную лигу. Своё согласие на участие уже дал легендарный нападающий Павел Буре.



«Хоккей — это наше все, это и арктический, и антарктический вид спорта. Турнир будет иметь и важное геополитическое значение. Мы хотим показать, что Россия наращивает свое присутствие в Антарктиде, происходят научные исследования. С другой стороны этот проект может объединить достаточно большое количество стран, которые там присутствуют», — приводит слова бизнесмена Игоря Столярова сайт телеканала «360».