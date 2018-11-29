Генменеджер АИК: Нюландер в хорошей форме, это видно на тренировках

Генеральный менеджер команды АИК Андерс Гоцци поделился мнением об игровой форме нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера, который тренируется с молодёжным составом его клуба.



«Нюландер находится в форме уровня середины регулярного чемпионата. Мне кажется, что он готов играть. Он выглядит отлично. Вильям живёт в Стокгольме, а его отец Микаэль и брат Александр играли за АИК. Поэтому у нас не возникло никаких проблем с тем, чтобы взять его в молодёжную команду», — рассказал специалист в эфире TSN Radio 1050.



Напомним, Нюландер не согласен на условия нового контракта с «Торонто». Если договор не будет подписан до 1 декабря, то Нюландер не сможет играть в НХЛ в нынешнем сезоне. «Торонто» задрафтовал Нюландера, сына бывшего игрока НХЛ Микаэля Нюландера, под восьмым номером драфта в 2014 году. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету форварда 135 (48+87) очков в 185 матчах, а также 8 (2+6) — в 13 играх плей-офф.

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