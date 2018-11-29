Андриевский: было ощущение, что у «Сибири» шёл вчерашний третий период

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от китайского«Куньлунь Ред Стар» (2:4).



«Сегодня у нас практически ничего не получилось. Было такое ощущение, что это продолжение вчерашнего третьего периода. Самое главное — это то, что мы сегодня уступили в движении, а именно командная скорость, соперник был сегодня быстрее нас, я думаю, это стало основополагающим в сегодняшнем матче. Не слаживается третий период? В прошлой игре мы расслабились, слишком рано поверили в победу, а сегодня очень много удалений получили во втором периоде — наелись», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» взял верх над «Сибирью», у Ипа — дубль

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