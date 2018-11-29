Тапола: «Куньлунь» сыграл значительно лучше, чем во вчерашней игре

Главный тренер китайского клуба«Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2). Специалист также подвёл итоги домашней серии.



«Хорошая игра, важная для нас победа. Мы успешно завершили пятиматчевую домашнюю серию. Очень хорошие лидерские качества проявил наш капитан Брэндон Ип. Я думаю, после вчерашнего матча мы сыграли значительно лучше и заслужили эту победу.



Пять игр — семь очков. Я считаю это нормально, не идеально конечно. И в целом с точки зрения развития нашей игры это тоже была очень хорошая серия», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» взял верх над «Сибирью», у Ипа — дубль

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