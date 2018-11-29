«Авангард» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Якимов

Стали известны составы «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Авангард»:



Бобков (Шилин);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Стольберг — Семёнов — Петров;

Пивцакин — Чудинов, Тальбо — Деарне — Кошелев;

Яремчук — Манукян, Галимов — Стась — Якимов.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Мишарин — Валитов, Рассейкин — Торченюк — Литовченко.