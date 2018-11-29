Стали известны составы «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Авангард»:
Бобков (Шилин);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Стольберг — Семёнов — Петров;
Пивцакин — Чудинов, Тальбо — Деарне — Кошелев;
Яремчук — Манукян, Галимов — Стась — Якимов.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Василевский — Лямин, Гареев — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Мишарин — Валитов, Рассейкин — Торченюк — Литовченко.
«Авангард» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Якимов