«Спартак» — «Северсталь»: стал известен состав гостей на первый матч Разина

Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Северсталью», который состоится сегодня, 29 ноября, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. В «Северстали» дебютирует главный тренер Андрей Разин.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Кулик-Калинин, Карсумс-Зубов-Даугавиньш;

Кутейкин-Григорьев, Хохлачёв-Максвелл-Фёдоров;

Дыбленко-Провольнев, Злобин-Ганзл-Никонцев;

Осипов, Лещенко-Воронин-Цыплаков, Круженков.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Лекомцев-Корнеев, Вовченко-Трубачёв-Гераськин;

Хохлов-Кулда, Странски-Яшин-Пестушко;

Верёвкин-Хабаров, Рыбин-Карлин-Захарчук;

Кудако, Монахов-Коротков-Григоренко, Кодола.



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