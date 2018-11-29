Стали известны составы на матч между «Спартаком» и «Северсталью», который состоится сегодня, 29 ноября, в МСК «ЦСКА-Арена» сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов. Начало встречи – в 19:30 мск. В «Северстали» дебютирует главный тренер Андрей Разин.
«Спартак»:
Беспалов (Гудачек);
Кулик-Калинин, Карсумс-Зубов-Даугавиньш;
Кутейкин-Григорьев, Хохлачёв-Максвелл-Фёдоров;
Дыбленко-Провольнев, Злобин-Ганзл-Никонцев;
Осипов, Лещенко-Воронин-Цыплаков, Круженков.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Лекомцев-Корнеев, Вовченко-Трубачёв-Гераськин;
Хохлов-Кулда, Странски-Яшин-Пестушко;
Верёвкин-Хабаров, Рыбин-Карлин-Захарчук;
Кудако, Монахов-Коротков-Григоренко, Кодола.
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«Спартак» — «Северсталь»: стал известен состав гостей на первый матч Разина