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«Трактор» одолел «Адмирал», Кравцов забил победный гол

«Трактор» одолел «Адмирал», Кравцов забил победный гол
Хоккей / КХЛ

В Челябинске местный «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, игра завершилась со счётом 2:1. Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из пяти последних.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард команды гостей Войтех Полак. Во втором периоде «Трактор» отыгрался благодаря голу Антона Глинкина, а на 42-й минуте хозяев вывел вперёд точный бросок молодого Виталия Кравцова, ставший победным. Больше шайб в матче заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 1
0:1, 1:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Полак (Таталин, Зайцев) – 13:06 (5x5), 1:1 – Глинкин (Полыгалов, Кравцов) – 21:51 (5x5), 2:1 – Кравцов (Глинкин, Полыгалов) – 41:22 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи в Челябинске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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