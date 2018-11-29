«Трактор» одолел «Адмирал», Кравцов забил победный гол

В Челябинске местный «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока, игра завершилась со счётом 2:1. Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из пяти последних.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард команды гостей Войтех Полак. Во втором периоде «Трактор» отыгрался благодаря голу Антона Глинкина, а на 42-й минуте хозяев вывел вперёд точный бросок молодого Виталия Кравцова, ставший победным. Больше шайб в матче заброшено не было.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов встречи в Челябинске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.