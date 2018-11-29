Умарк не забивает с сентября, безголевая серия шведа — 23 матча

Шведский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» провёл матч с «Металлургом» (0:4) без заброшенных шайб. Игра стала для форварда 23-й подряд, в которой он не отметился забитыми голами. Последний раз Умарк поражал ворота соперников 22 сентября во встрече с «Барысом» (7:3).



Умарк — лучший бомбардир «Салавата Юлаева» в текущем сезоне, в его активе 30 (3+27) очков.

«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»

В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.