«Каролина» выставила на драфт отказов Валентина Зыкова

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выставил на драфт отказов российского нападающего Валентина Зыкова, информирует официальный сайт клуба. Напомним, ранее стало известно, что на драфт отказов выставлен также вратарь «ураганов» Скотт Дарлинг.



23-летний Зыков принял участие в 13 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло чуть менее десяти минут на льду за матч.



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