Тертышный: «Трактор» не сразу раскачался, но потом попал в темп

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (2:1).



«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня, как и всегда, они нас очень хорошо поддерживали, поэтому был дополнительный стимул. Равная игра была. Первый период мы немножко — будем так говорить — раскачивались. Связано это с тем, что у нас был перерыв на четыре дня. Потом потихонечку попали в темп, забили неплохие голы. Опять же, хорошо сработали в этой игре и большинство, и меньшинство. Ну и плюс Вася Демченко нас в определённых игровых ситуациях выручал, поэтому ему отдельное спасибо. Ребят — с победой, готовимся к следующей игре!



Большинство? Если брать первую нашу бригаду, то, опять же, постоянная ротация в составе, это немаловажный момент. Сейчас Пол Щехура присоединился, поэтому всё равно нужна притирка, это всё идёт через тренировки, через игры. По второй бригаде — они на протяжении уже многих игр работают вместе, отсюда, наверное, такая связка, сочетание игроков, кто выходит на большинство, присутствует определённое взаимопонимание, поэтому отсюда и голы получаются», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» одолел «Адмирал», Кравцов забил победный гол