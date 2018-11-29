«Аризона» забрала Пикара с драфта отказов «Филадельфии»

Клуб «Аризона Койотс» забрал голкипера Кэлвина Пикара с драфта отказов «Филадельфии Флайерз», информирует журналист Крис Джонстон в своём «твиттере».



В этом сезоне 26-летний вратарь одержал 5 побед в 11 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 4,01 и проценте отражённых бросков 86,3. При этом канадский вратарь однажды оставил ворота в неприкосновенности. В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) Кэлвин отразил 31 бросок.



Высшим достижением уроженца Монктона является победа в составе национальной команды на чемпионате мира 2016 года. Годом позже Кэлвин стал серебряным призёром мирового первенства. В минувшем сезоне Пикар стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба АХЛ «Торонто Марлиз».



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