В Тульской области открыли академию имени Бориса Михайлова

В ледовом дворце «Юбилейный» Новомосковска Тульской области открыли хоккейную академию имени Бориса Михайлова. Сам олимпийский чемпион и чемпион мира присутствовал на церемонии.



Академия станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов, сообщил губернатор области Алексей Дюмин на церемонии открытия.



«Для нас важно растить своих игроков, и открытие хоккейной академии — это ещё один большой шаг в развитии хоккея в Тульской области. Академия носит имя легенды отечественного хоккея — Бориса Петровича Михайлова, и я уверен, что она станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов», — приводит слова чиновника пресс-служба правительства региона.



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