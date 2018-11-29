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В Тульской области открыли академию имени Бориса Михайлова

В Тульской области открыли академию имени Бориса Михайлова
Хоккей / Прочие

В ледовом дворце «Юбилейный» Новомосковска Тульской области открыли хоккейную академию имени Бориса Михайлова. Сам олимпийский чемпион и чемпион мира присутствовал на церемонии.

Академия станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов, сообщил губернатор области Алексей Дюмин на церемонии открытия.

«Для нас важно растить своих игроков, и открытие хоккейной академии — это ещё один большой шаг в развитии хоккея в Тульской области. Академия носит имя легенды отечественного хоккея — Бориса Петровича Михайлова, и я уверен, что она станет межрегиональным центром подготовки профессиональных хоккеистов», — приводит слова чиновника пресс-служба правительства региона.

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