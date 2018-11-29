Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства на тренировке.



Напомним, в последней игре Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Россиянин второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Его серия без очков составляет уже 10 матчей. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.



В 24 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять голевых передач при показателе полезности «-13».

«Они «хоронят» Ковальчука». Что говорят об Илье эксперты НХЛ До Шипачёва ещё далеко, но тема набирает обороты. А вы как хотели?

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