«Авангард» уверенно победил «Автомобилист» в Балашихе

В Балашихе «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли четыре матча из последних пяти.



К 10-й минуте встречи команда Боба Хартли обеспечила себе преимущество в два гола — заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающий Семён Кошелев и защитник Вилле Покка. В третьем периоде Коди Франсон забросил победную шайбу, сделав счёт 3:0. Сухую встречу записал в свой актив голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 24 броска.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.