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«Авангард» уверенно победил «Автомобилист» в Балашихе

«Авангард» уверенно победил «Автомобилист» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли четыре матча из последних пяти.

К 10-й минуте встречи команда Боба Хартли обеспечила себе преимущество в два гола — заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающий Семён Кошелев и защитник Вилле Покка. В третьем периоде Коди Франсон забросил победную шайбу, сделав счёт 3:0. Сухую встречу записал в свой актив голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 24 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
3 : 0
2:0, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Кошелев (Тальбо, Деарне) – 04:38 (5x5), 2:0 – Покка (Емелин, Михеев) – 08:14 (5x5), 3:0 – Франсон (Широков, Деарне) – 51:01 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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