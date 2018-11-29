Хартли: Бобков доминирует на льду, а вопрос с его бэкапом решаю не я

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:0).



«Очень достойная игра получилась во всех компонентах: в равных составах, в большинстве, в меньшинстве. Хотелось бы отметить, как во втором периоде мы нейтрализовали их большинство. У соперника просто невероятная игра при численном преимуществе, отличные броски, но нам удалось сохранить счёт прежним. В третьем периоде забили очень важный гол в большинстве. Мне понравились стремление и воля к победе моих парней. Отличная командная победа. Бобков сыграл невероятно. Он сделал важные сейвы. Горжусь ребятами, их самоотдачей и командными усилиями.



Я думаю, что несправедливо было бы оценивать Якимова по одному дебютному матчу. Конечно, ему нужно влиться в систему и узнать всё досконально. Его плюс — отличная физическая готовность. Со всеми игроками мы много разбираем видео, будем делать это и с ним.



Перегружаем Бобкова? Ко всем игрокам мы относимся как к профессионалам, и они ведут себя как профессионалы. Мы составляем расписание на месяц со всеми выходными. Посмотрите на Бобкова: возможно, он один из самых профессиональных игроков, с кем я когда-либо работал. Он заботится о себе и на льду, и вне его. Игорь — габаритный вратарь. Он очень любит играть. Мы всегда общаемся с игроками, чтобы узнать их самочувствие. Иногда, в зависимости от расписания, делаем укороченные тренировки, подходим к этому вопросу с умом. Сегодня Бобков доминировал на льду, так что всё у него в порядке. А что касается вопроса о бэкапе, то я тренер, а не менеджер. Игроков тренирую, а не набираю», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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