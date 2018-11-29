Мартемьянов: в «Автомобилисте» должны забивать не только легионеры

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:3).



«Соперник сегодня не позволил нам ничего сделать в атаке. «Автомобилисту» не хватило самоотдачи и самоотверженности при игре в обороне. Положительных моментов для нашей команды было очень мало. «Авангард» очень мощно выглядел как в атаке, так и в обороне. Они сыграли грамотно и заслуженно победили.



Не сказал бы, что у нас игровой кризис. По содержанию мы очень достойно выглядели в предыдущем матче, очень правильно играли и переиграли «Салават» на их льду. Будем разбираться, что произошло сегодня.



Естественно, нам не хватало Коваржа очень сильно, он наш первый вратарь. Когда его не было, то в обороне мы начали чувствовать себя не очень уверенно. Не скажу, что у нас были плохие матчи в Казани или с Нижним Новгородом. Но вратарь в современном хоккее играет огромную роль. Сейчас он вернулся. Думаю, что всё наладится. Будем более уверенно играть.



Спрос идёт со всех полевых игроков, а не только с легионеров. Должны забивать не только легионеры, у нас единая команда. В атаке должна играть вся пятёрка, а не два-три человека. Иностранные игроки профессионально делают свою работу, очковый запас у них довольно приличный. Сегодня парней прикрыли, не дали им пространства», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» уверенно победил «Автомобилист» в Балашихе