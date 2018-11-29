Якимов: за первую игру поставлю себе тройку, нужно привыкать к топ-клубу

Нападающий «Авангарда» Богдан Якимов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (3:0), которая стала для него первой за «ястребов».



«Быстро забили два гола, это и предопределило исход игры. Дальше уже чисто поддерживали уровень, получилось дожать соперника. Задание у моего звена было играть агрессивно, побольше бросать и чаще лезть на ворота. Мне нужно было побыстрее привыкнуть к требованиям главного тренера. Что-то получилось, что-то — нет. Главное, команда выиграла, а самому себе поставлю тройку за первую игру. Завтра разберём видео. Я впервые в клубе, который решает самые высокие задачи. Чувствуется, что многие ребята поиграли в НХЛ, кто-то играл за топ-клубы. Все очень мастеровитые, знают, что нужно делать на льду.



Я чувствовал, что в «Нефтехимике» стою на месте, у меня не было прогресса. Я ещё не такой старый, мне нужно прогрессировать. Сошлись с руководством и тренерами во мнении, что мы расстаёмся. Дело не только в статистике, но и в самой игре. Я играл не на том уровне, которого от меня ждали. Рад переходу, всё к лучшему», — передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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