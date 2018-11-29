Уланов: во вором периоде Беспалов играл один против пятерых игроков «Северстали»

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:0).



«Мы прекрасно понимали, что «Северсталь» — одна из тех боевых команд, которые просто так не сдаются и играют до конца. Нашу игру можно разделить пополам: первые 10 минут играли довольно уверенно, контролировали шайбу, создавали моменты. В середине первого периода была допущена ошибка, затем вторая, третья — они нарастали как снежный ком. В итоге получилось, что мы потеряли инициативу.



Во втором периоде, можно сказать однозначно, Беспалов играл один против пятерых игроков «Северстали». Никита вытащил нас в этой игре. По броскам во втором периоде было 12-3 в пользу Череповца. Это говорит о том, что соперник доминировал в этом периоде. В третьем периоде заработали большинство, своевременно забили гол и всё вернулось на круги своя. Конечно, очень рады, что взяли два очка, ну а Никита, без сомнения, был одним из лучших игроков в составе нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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