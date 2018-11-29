Рыбин: с Разиным уже другая тактика, «Северсталь» будет подстраиваться

Капитан «Северстали» Максим Рыбин подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:3).



«Неплохая игра, не засчитали весьма спорный гол. Но судьям виднее. Имели явное преимущество во втором периоде за счёт правильной тактики и быстрых смен, грамотных решений. Ребята поняли, как действовать. Жалко, что не забили, не воспользовались преимуществом. А в третьем пропустили два необязательных гола…



Первая игра с новым главным тренером, уже немного другая тактика. Будем привыкать к требованиям, подстраиваться», — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина

Первая шайба во встрече была заброшена в первом периоде — на 10-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В третьем периоде Никонцев оформил дубль, реализовав удаление Ильи Хохлова, а победную точку поставил гол Ильи Зубова. Третий сухой матч подряд оформил голкипер московского клуба Никита Беспалов.