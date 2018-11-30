«Тампа» обыграла «Баффало» и вышла на 1-е место в лиге, у Кучерова 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одержал победу над «Баффало Сэйбрз» (5:4) и вышел на первое место в лиге, прервав беспроигрышную серию гостей из 10 встреч.

В составе победителей отличились Дэн Джирарди, Алекс Киллорн, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт. У«клинков» дубль оформил Сэм Райнхарт, ещё по голу на счету Земгуса Гиргенсонса и Тейджа Томпсона.

В активе Кучерова 2 очка, показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 20 минут и 17 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва голевая передача, «+1», 3 броска, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал уверенную домашнюю победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0. Голами отметились Дрейк Батерсон, Магнус Пяарви и Мэтт Дюшейн. Крэйг Андерсон оформил шат-аут.

Владислав Наместников и Александр Георгиев участие в матче не принимали.