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«Тампа» обыграла «Баффало» и вышла на 1-е место в лиге, у Кучерова 2 очка

«Тампа» обыграла «Баффало» и вышла на 1-е место в лиге, у Кучерова 2 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома одержал победу над «Баффало Сэйбрз» (5:4) и вышел на первое место в лиге, прервав беспроигрышную серию гостей из 10 встреч.

В составе победителей отличились Дэн Джирарди, Алекс Киллорн, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Седрик Пакетт. У«клинков» дубль оформил Сэм Райнхарт, ещё по голу на счету Земгуса Гиргенсонса и Тейджа Томпсона.

В активе Кучерова 2 очка, показатель полезности «-1», 4 броска в створ за 20 минут и 17 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва голевая передача, «+1», 3 броска, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36.

В параллельной встрече «Оттава Сенаторз» одержал уверенную домашнюю победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0. Голами отметились Дрейк Батерсон, Магнус Пяарви и Мэтт Дюшейн. Крэйг Андерсон оформил шат-аут.

Владислав Наместников и Александр Георгиев участие в матче не принимали.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 4
3:2, 0:1, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Джирарди (Киллорн, Хедман) – 02:59 (5x5), 1:1 – Гиргенсонс (Ристолайнен, Эли) – 08:42 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Айкел, Богосян) – 09:45 (5x5), 2:2 – Киллорн (Миллер) – 10:28 (5x5), 3:2 – Кучеров (Пойнт, Чернак) – 15:55, 3:3 – Райнхарт (Айкел, Нельсон) – 25:39 (5x5), 3:4 – Томпсон (Миттельштадт) – 42:29 (5x5), 4:4 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 44:12 (5x4), 5:4 – Пакетт (Сергачёв, Палат) – 54:19 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Батерсон (Дюшейн, Лажуа) – 02:06 (5x5), 2:0 – Пяаярви (Смит, Пайят) – 14:35 (5x5), 3:0 – Дюшейн (Батерсон, Дзингел) – 37:00 (5x4)
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