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«Чикаго» проиграл «Виннипегу», несмотря на 2 очка Анисимова, у Элерса хет-трик

«Чикаго» проиграл «Виннипегу», несмотря на 2 очка Анисимова, у Элерса хет-трик
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» — 5:6. Гости уступали 3:6, но в концовке встречи чуть было не совершили камбэк.

В составе победителей хет-трик оформил Николай Элерс, дубль на счету лучшего снайпера сезона Патрика Лайне, ещё одним голом отметился Джейкоб Труба. По ассистентскому хет-трику в активе Блейка Уилера и Марка Шайфли (показатель полезности «+5).

Голами в составе «Чикаго» отметились Маркус Крюгер, Джон Хейден, Ян Рууту, Доминик Хагун и Артём Анисимов. Патрик Кейн и Дилан Строум закончили встречу с показателем полезности «-4».

В активе Анисимова также результативная передача и показатель полезности «+2», он нанёс один бросок за 12 минут и 45 секунд, проведённых на льду (2.15 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
6 : 5
2:2, 2:1, 2:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Лайне (Труба, Шайфли) – 01:43 (5x5), 1:1 – Крюгер (Мартинсен, Анисимов) – 03:03 (5x5), 2:1 – Элерс (Уилер, Шайфли) – 03:51 (5x5), 2:2 – Хейден (Кемпф, Густафссон) – 08:10 (5x5), 3:2 – Элерс (Уилер, Шиллинг) – 21:01 (5x5), 4:2 – Труба (Шайфли, Уилер) – 21:45 (5x5), 4:3 – Рутта (Кемпф) – 29:31 (5x5), 5:3 – Лайне – 41:18 (5x4), 6:3 – Элерс – 49:45 (5x5), 6:4 – Кагун (Хейден) – 53:09 (5x5), 6:5 – Анисимов (Кейн, Дебринкэт) – 57:08 (5x5)
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