«Чикаго» проиграл «Виннипегу», несмотря на 2 очка Анисимова, у Элерса хет-трик

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» — 5:6. Гости уступали 3:6, но в концовке встречи чуть было не совершили камбэк.

В составе победителей хет-трик оформил Николай Элерс, дубль на счету лучшего снайпера сезона Патрика Лайне, ещё одним голом отметился Джейкоб Труба. По ассистентскому хет-трику в активе Блейка Уилера и Марка Шайфли (показатель полезности «+5).

Голами в составе «Чикаго» отметились Маркус Крюгер, Джон Хейден, Ян Рууту, Доминик Хагун и Артём Анисимов. Патрик Кейн и Дилан Строум закончили встречу с показателем полезности «-4».

В активе Анисимова также результативная передача и показатель полезности «+2», он нанёс один бросок за 12 минут и 45 секунд, проведённых на льду (2.15 – в большинстве).