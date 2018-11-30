«Нэшвилл» потерпел 3-е поражение в 4 матчах, уступив «Аризоне»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. Голами отметились Клейтон Келлер, Брэд Ричардсон и недавно перешедший из «Чикаго Блэкхоукс» Ник Шмальц. Эдин Хилл оформил шат-аут. Илья Любушкин участия во встрече не принимал.

«Хищники» потерпели 3-е поражение в 4 матчах. Тем не менее они продолжают занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками в активе. «Аризона» (24) – 12-я.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в серии буллитов уступил «Бостон Брюинз» — 1:2. В составе хозяев отличился Брэд Маршан, у «островитян» — Андерс Ли. Победный послематчевый бросок на счету Райана Донато.

«Бостон» (32 очка) поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (27) – 8-е.