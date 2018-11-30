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«Нэшвилл» потерпел 3-е поражение в 4 матчах, уступив «Аризоне»

«Нэшвилл» потерпел 3-е поражение в 4 матчах, уступив «Аризоне»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде взял верх над «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. Голами отметились Клейтон Келлер, Брэд Ричардсон и недавно перешедший из «Чикаго Блэкхоукс» Ник Шмальц. Эдин Хилл оформил шат-аут. Илья Любушкин участия во встрече не принимал.

«Хищники» потерпели 3-е поражение в 4 матчах. Тем не менее они продолжают занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками в активе. «Аризона» (24) – 12-я.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в серии буллитов уступил «Бостон Брюинз» — 1:2. В составе хозяев отличился Брэд Маршан, у «островитян» — Андерс Ли. Победный послематчевый бросок на счету Райана Донато.

«Бостон» (32 очка) поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (27) – 8-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Келлер (Шмальц, Гальченюк) – 21:40 (5x5), 0:2 – Шмальц (Экман-Ларссон) – 39:39 (5x4), 0:3 – Ричардсон (Хиностроза, Яльмарссон) – 51:23 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Ли (Барзал, Мейфилд) – 12:17 (6x5), 1:1 – Маршан (Пастрняк, Крюг) – 32:09 (5x4), 2:1 – Донато – 65:00 ( ПБ)
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