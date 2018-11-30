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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», Ковальчук не набрал очков в 11-м матче подряд

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», Ковальчук не набрал очков в 11-м матче подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

«Нефтяники» повели со счётом 2:0 к середине стартового периода –отличились Ессе Пульюярви и Алекс Чиассон. Ещё до перерыва «короли» восстановили равновесие усилиями Дастина Брауна и Джеффа Картера. Второй игровой отрезок вышел безголевым, а вот в концовке третьего хозяевам принёс победу Оскар Клефбом. Райан Ньюджент-Хопкинс оформил ассистентский хет-трик.

Илья Ковальчук не смог набрать очки в 11-м матче подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства.

«Эдмонтон» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков. «Лос-Анджелес» (19) впервые уступил за три матча и продолжает занимать 15-ю позицию.

Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства «Лос-Анджелеса»
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2
2:2, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Пульюярви (Каджула, Ньюджент-Хопкинс) – 01:21 (5x5), 2:0 – Чиассон (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 09:33 (5x4), 2:1 – Браун (Тоффоли, Иафалло) – 13:49 (5x5), 2:2 – Картер (Копитар, Даути) – 19:29 (5x4), 3:2 – Клефбом (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 57:40 (5x4)
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