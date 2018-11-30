«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», Ковальчук не набрал очков в 11-м матче подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

«Нефтяники» повели со счётом 2:0 к середине стартового периода –отличились Ессе Пульюярви и Алекс Чиассон. Ещё до перерыва «короли» восстановили равновесие усилиями Дастина Брауна и Джеффа Картера. Второй игровой отрезок вышел безголевым, а вот в концовке третьего хозяевам принёс победу Оскар Клефбом. Райан Ньюджент-Хопкинс оформил ассистентский хет-трик.

Илья Ковальчук не смог набрать очки в 11-м матче подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства.

«Эдмонтон» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 26 очков. «Лос-Анджелес» (19) впервые уступил за три матча и продолжает занимать 15-ю позицию.