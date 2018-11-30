Патрик Лайне повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в ноябре

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5).



20-летний форвард отметился 18 голами в ноябре, повторив достижение Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству заброшенных шайб в этом месяце. Рекорд по числу результативных бросков за один месяц принадлежит Теэму Селянне – финский форвард записал на свой счёт 20 шайб в марте 1993 года.



Помимо этого, Лайне вышел на первое место в лиге по числу голов в нынешнем сезоне. Теперь на счету финна 21 шайба, он обошёл форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и нападающего «Баффало Сэйбрз» Джеффа Скиннера, отметившихся 19 голами.

Видео первого гола Лайне можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.