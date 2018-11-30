Любушкин: в НХЛ нет лишнего времени, на льду нужно реагировать намного быстрее

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин поделился мнением об игре в НХЛ, отметив, что предпочитает силовой хоккей.



«Я люблю маленькие площадки и адаптировался достаточно быстро. Ещё в КХЛ я любил приезжать во Владивосток, где маленькая площадка. Мне нравится такой хоккей. Наверное, здесь разный стиль может подойти. Кто-то играет в более силовой хоккей, кто-то за счёт скорости. Я люблю физический контакт, это моя игра. То, что я умею делать хорошо.



Конечно, в НХЛ другой хоккей. Здесь всё происходит намного быстрее. Если в КХЛ у тебя есть лишние полторы-две секунды, чтобы подумать и принять решение, то здесь этих секунд нет, и ты должен реагировать намного быстрее. Только принял шайбу или подобрал её, должен сразу кому-то отдавать. Нет такого, что можно постоять на месте. Конечно, всегда хочется играть лучше, к чему я и стремлюсь, но на данном этапе чувствую себя в этой игре комфортно», — цитирует Любушкина официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19