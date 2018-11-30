Дубль Пасиоретти помог «Вегасу» обыграть на выезде «Ванкувер»

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в Канаде.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
В первом игровом отрезке на гол Брока Бёзера «рыцари» ответили точным броском Уильяма Каррье. После перерыва двумя заброшенными шайбами отметился Макс Пасиоретти, на что «Ванкувер» сумел ответить голами Александра Эдлера и Бёзера в третьем периоде. Гости снова вышли вперёд на 54-й минуте стараниями Вильяма Карлссона, отметившегося точным броском в меньшинстве.
«Вегас» продлил победную серию до пяти матчей, а «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд.
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