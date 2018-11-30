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Дубль Пасиоретти помог «Вегасу» обыграть на выезде «Ванкувер»

Дубль Пасиоретти помог «Вегасу» обыграть на выезде «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся в Канаде.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В первом игровом отрезке на гол Брока Бёзера «рыцари» ответили точным броском Уильяма Каррье. После перерыва двумя заброшенными шайбами отметился Макс Пасиоретти, на что «Ванкувер» сумел ответить голами Александра Эдлера и Бёзера в третьем периоде. Гости снова вышли вперёд на 54-й минуте стараниями Вильяма Карлссона, отметившегося точным броском в меньшинстве.

«Вегас» продлил победную серию до пяти матчей, а «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 4
1:1, 0:1, 2:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Бёзер (Петтерссон) – 09:46 (5x5), 1:1 – Каррье (Ривз, Белльмар) – 14:00 (5x5), 1:2 – Пасиоретти (Смит, Маршессо) – 23:05 (5x4), 1:3 – Пасиоретти (Икин, Так) – 41:13 (5x5), 2:3 – Эдлер (Хорват, Шаллер) – 42:50 (5x5), 3:3 – Бёзер (Ганье, Хорват) – 48:48 (5x5), 3:4 – Карлссон (Смит) – 53:35 (4x5)
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Ещё в прошлом году они были безнадёжно последними.
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