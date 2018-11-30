Дежарден: нужно поставить Ковальчука в правильное место

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден прокомментировал ситуацию с российским нападающим Ильёй Ковальчуком, который в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в 11-й раз подряд не смог набрать очки.



«Изменит ли ситуацию появление Ильи Ковальчука в третьем звене? Я всегда ищу наилучшее решение для команды. Я всегда надеюсь, что после моих решений хоккеист заиграет лучше. Но иногда это не так. Ковальчук — это парень, который, я думаю, может нам помочь. Мы должны поставить его в нужное место, и я надеюсь, что это сработает», — цитирует Дежардена LA Kings Insider.



В матче с «Эдмонтон Ойлерз» Ковальчук сыграл 14 минут и 11 минут, выходя на лёд в третьем звене вместе с Адрианом Кемпе и Мэттом Лаффом. До этого Ковальчук несколько матчей подряд провёл в четвёртом звене.

«Они «хоронят» Ковальчука». Что говорят об Илье эксперты НХЛ До Шипачёва ещё далеко, но тема набирает обороты. А вы как хотели?