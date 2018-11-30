Никита Кучеров обновил личный рекорд по очкам, набранным в одном месяце

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:4).

Таблица бомбардиров НХЛ

В 15 матчах с участием «молний», которые состоялись в ноябре, россиянин набрал 23 (5+18) очка. Это лучший результат 25-летнего форварда по количеству очков, набранных в течение одного календарного месяца. Предыдущий рекорд Кучерова зафиксирован в марте 2017 года, когда он набрал 22 (12+10) результативных балла в 14 играх.



В 26 матчах нынешнего сезона Кучеров забросил 10 шайб и отдал 25 голевых передач. Российский форвард вышел на четвёртое место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги, обойдя капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.