Защитник «Айлендерс» Бойчак вернул Крейчи выбитый у него зуб

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи лишился зуба в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 Б).



Чешский хоккеист оказался на льду после силового приёма со стороны защитника «островитян» Томаса Хики, потерянный зуб Крейчи на скамью запасных привёз другой защитник клуба из Нью-Йорка, Джонни Бойчак.

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В нынешнем сезоне 32-летний Крейчи провёл 25 матчей, забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.



Бойчак, до того как оказался в стане «Айлендерс», защищал цвета «Бостона». Канадец выступал за «медведей» с 2008 по 2014 год.