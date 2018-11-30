Никита Кучеров вошёл в число лучших игроков дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших спортсменов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третьей звездой дня признан форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4). Кучеров переместился на четвёртое место в списке бомбардиров лиги, а также установил личный рекорд по количеству очков, набранных в одном месяце.



Второй звездой дня стал голкипер «Аризоны Койотс» Эдин Хилл. Канадский вратарь помог команде обыграть на выезде «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:0. Он отразил 29 бросков и записал на свой счёт первый «сухарь» в карьере.



Первой звездой дня назван нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс. Датчанин отметился тремя заброшенными шайбами в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5), для скандинавского хоккеиста этот хет-трик стал третьим в НХЛ.