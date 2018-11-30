Патрик Лайне повторил достижение Ильи Ковальчука 11-летней давности

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:5).



Финский форвард после этого матча возглавил список снайперов лиги, на его счету 21 результативный бросок. 20-летний Лайне повторил рекорд франшизы, принадлежавший россиянину Илье Ковальчуку. Для того чтобы достигнуть отметки в 20 голов за сезон, финну потребовалось 24 игры, такой же результат был показан россиянином в ноябре 2007 года, когда он выступал за «Атланту Трэшерз». Впоследствии клуб переехал из штата Джорджия в Канаду.



Лайне стал самым молодым хоккеистом из Европы, забросившим 100 шайб в НХЛ. Помимо этого, он повторил результат легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в ноябре – 18.

Видео 100-го гола Лайне в НХЛ можно посмотреть на канале лиги в YouTube.