Гендиректор «Северстали»: у нас хорошая школа, будем воспитывать новых Шипачёвых

Генеральный директор «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о планах команды по воспитанию молодых хоккеистов.



«Северсталь» — один из немногих клубов, который в 11-летней истории КХЛ не допускал задержек по зарплате. У нас есть и стабильно работающая школа, в частности клуб МХЛ «Алмаз», где благодаря тренеру Евгению Ставровскому на подходе целая группа талантливых юниоров.



Советую присмотреться к Ивану Рогову, Макару Хабарову, Владиславу Фёдорову, Никите Колесникову — я могу назвать много фамилий наших юниоров, которые уже стучатся в двери основной команды. Только на стыке веков наша школа воспитала для национальной команды Вадима Шипачёва, Богдана Киселевича, Максима Чудинова, Павла Бучневича, а Евгений Кетов, действующий капитан сборной России, дебютировал в этой роли именно в «Северстали». Уверен, что продолжение следует, будем воспитывать новых Шипачёвых», — приводит слова Хорошкова Russia-Hockey.ru.

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