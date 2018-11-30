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Даути: в 2012-м я противостоял Ковальчуку в финале. Нынче он играет точно так же

Даути: в 2012-м я противостоял Ковальчуку в финале. Нынче он играет точно так же
Хоккей / НХЛ

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком, который, будучи лучшим бомбардиром команды, тренерским решением был переведён в третье и четвёртое звено «королей».

«Не могу себе даже представить, насколько тяжело сейчас Илье Ковальчуку. Он прекрасный партнёр и товарищ по команде. Несмотря на всё, он всё ещё улыбается, он всё ещё любит жизнь. Тренеры вернули его в первую спецбригаду большинства, и это здорово. Это одна из его специализаций. Мне всегда нравился Илья, потому что я много играл против него. Я действовал против него в финале Кубка Стэнли — 2012, когда он играл за «Нью-Джерси». Мне часто приходилось персонально действовать против него, я многое знал о том, как он действует. Могу сказать, что в его игре ничего не изменилось», — приводит слова Даути АР.

Ковальчук не может набрать очки уже на протяжении 11 матчей.

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