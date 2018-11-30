Жамнов: ЦСКА находится на подъёме, 14 игр без поражений — это о многом говорит

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о матче с «Северсталью» (3:0), предстоящей игре с ЦСКА и оценил обмен нападающего Артёма Фёдорова из «Салавата Юлаева».



«Команда в третий раз подряд сыграла на ноль. В предыдущих матчах сыграли хорошо в обороне, и Беспалов здорово смотрелся. Что касается встречи с «Севарсталью», то этот «сухарь» — заслуга Беспалова, во втором периоде он совершил несколько спасений и оставил команду в игре, предоставив ей дополнительный шанс.



Что касается предстоящего матча с ЦСКА, у нас есть наработки. Надеюсь, что они дадут плоды. «Армейцы» сейчас на подъёме, 14 матчей без поражений — это о многом говорит. Это одна из самых горячих команд в лиге.



Обмен Фёдорова из «Салавата» можно оценить позитивно. Филатов – хороший хоккеист, но я думаю, что Фёдоров попал в свою команду. Считаю, что Артём ещё проявит себя с лучшей стороны, у него большой потенциал.



Мне тяжело судить, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Лучше об этом спросить ребят. Думаю, что игрокам просто нужно верить в собственные силы, поскольку у «Спартака» неплохая команда. Что изменилось после отставки Епанчинцева? Это неэтичный вопрос.



Стану ли я тренером «Спартака»? Посмотрим, не будем так далеко забегать вперёд. Пока что есть, то есть», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

Уланов: во вором периоде Беспалов играл один против пятерых игроков «Северстали»