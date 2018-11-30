КХЛ дисквалифицировала на один матч защитника «Йокерита» Сами Лепистё

Защитник «Йокерита» Сами Лепистё пропустит ближайший матч команды из-за дисквалификации.



Финский хоккеист был удалён до конца игры с минским «Динамо» (4:1), этот штраф он заработал на последней минуте третьего периода.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Сами Лепистё по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте лиги.



2 декабря подопечные Лаури Марьямяки примут в Хельсинки хоккеистов «Слована», а через три дня «шуты» встретятся со «Спартаком» в Москве.