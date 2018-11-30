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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2. Видеообзор матча с участием Ильи Ковальчука

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2. Видеообзор матча с участием Ильи Ковальчука
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

«Нефтяники» повели со счётом 2:0 к середине стартового периода –отличились Ессе Пульюярви и Алекс Чиассон. Ещё до перерыва «короли» восстановили равновесие усилиями Дастина Брауна и Джеффа Картера. Второй игровой отрезок вышел безголевым, а вот в концовке третьего хозяевам принёс победу Оскар Клефбом. Райан Ньюджент-Хопкинс оформил ассистентский хет-трик.

Российский нападающий «королей» Илья Ковальчук продлил безрезультативную серию, он не смог набрать очки в 11-м матче подряд. Форвард провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства.

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