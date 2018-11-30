Фридман: даже если Нюландер заключит контракт, «Торонто» его обменяет

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с нападающим Вильямом Нюландером, который отказывается заключать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» и остаётся в статусе ограниченно свободного агента.

«Единственное, в чём я полностью уверен, так это в том, что нынешний сезон будет последним для Вильяма Нюландера в качестве игрока «Торонто», вне зависимости от того, что произойдёт дальше. Не важно, подпишет он контракт или нет. Даже если он подпишет, клуб обменяет его не позднее драфта новичков следующего года. Я бы крайне удивился, если бы увидел, что Нюландер будет играть за «Мэйпл Лифс» в следующем сезоне», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.

Напомним, что крайний срок для подписания контракта с клубом НХЛ для Нюландера наступает 1 декабря. Если к этому моменту шведский форвард не заключит договора, то не сможет выступать в НХЛ в сезоне-2018/19.