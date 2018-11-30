Якубов — об обмене с «Салаватом»: новые вызовы требуют решительных шагов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал громкий обмен с «Салаватом Юлаевым». В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в обратном направлении проследовал Александр Бурмистров.

«Решение об обмене принято с учётом интересов всех трёх сторон, участвовавших в переговорах, и должно положительно сказаться на развитии клуба. «Ак Барс» ставит перед собой новые вызовы, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных. Мы благодарим Александра за работу в команде и годы, проведённые в системе нашего клуба.

Вячеслав Основин – универсальный игрок, который вписывается в систему нашей команды. Молодые хоккеисты Кувардин и Ляхов помогут укрепить кадровый резерв системы «Ак Барса», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.