Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Якубов — об обмене с «Салаватом»: новые вызовы требуют решительных шагов

Якубов — об обмене с «Салаватом»: новые вызовы требуют решительных шагов
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал громкий обмен с «Салаватом Юлаевым». В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в обратном направлении проследовал Александр Бурмистров.

«Решение об обмене принято с учётом интересов всех трёх сторон, участвовавших в переговорах, и должно положительно сказаться на развитии клуба. «Ак Барс» ставит перед собой новые вызовы, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных. Мы благодарим Александра за работу в команде и годы, проведённые в системе нашего клуба.

Вячеслав Основин – универсальный игрок, который вписывается в систему нашей команды. Молодые хоккеисты Кувардин и Ляхов помогут укрепить кадровый резерв системы «Ак Барса», — цитирует Якубова официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» обменял Основина в «Ак Барс» на Бурмистрова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент